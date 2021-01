Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schneefall und geschlossene Schneedecke auf großen Teilen der Thüringer Autobahnen

Schleifreisen (ots)

Anhaltender Schneefall und der morgendliche Berufsverkehr macht vorsichtiges Fahren mit angepasster Geschwindigkeit auf den Thüringer Autobahnen besonders wichtig. Auf großen Teilen der Autobahnen im Freistaat sind die Fahrbahnen mit Schnee bedeckt. So im südlichen Bereich auf der A 73 und A 71 und im westlichen Raum auf der A 4 im Bereich Waltershausen, Gotha und Erfurt. Und auch im Bereich des Hermsdorfer Kreuzes hält der Schneefall an. Die Autobahnpolizei steht in enger Verbindung zu den Autobahnmeistereien, die aktuell mit allen Winterdienstfahrzeugen zur Beräumung der Autobahnen unterwegs sind. Die Autobahnpolizei weist eindringlich darauf hin, dass die Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit an die Witterung und die Straßenverhältnisse anpassen, um Unfälle zu vermeiden. Im Bereich der A 4 zwischen Sättelstädt und Waltershausen kam es bereits zu einigen Unfällen mit Sachschäden. Ebenso auf der A 73 zwischen Eisfeld und Suhl. Hier waren Pkw aufgrund unangepasster Geschwindigkeit mit Leitplanken kollidiert. Auf der A 9 bei Eisenberg in Richtung München hatte ein Lkw am Morgen die Kontrolle verloren und war mit unangepasster Geschwindigkeit in die Leitplanke gerutscht.

Bei den Ab- und Auffahrten von den jeweiligen Autobahnen, sollten die Verkehrsteilnehmer ebenso besonders aufmerksam und vorsichtig fahren. Hier sind die Fahrbahnen oft auch schneebedeckt und die Kurvenführung der Ab- und Auffahrten birgt weitere Risiken, wenn dort nicht mit angepasster Geschwindigkeit gefahren wird. Kommen Sie gesund an ihr Ziel und nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Fahrt auf den Thüringer Autobahnen bei diesem aktuellen Winterwetter.

