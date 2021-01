Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Ergänzung zu Meldung vom 05.01.2021, 07:53 Uhr "Lkw auf A 9 in Richtung Berlin in Mittelleitplanke gefahren"

Bad Lobenstein.

Der Schaden, der am Dienstagmorgen durch einen Lkw-Unfall zwischen Bad Lobenstein und Schleiz verursacht wurde, beläuft sich auf insgesamt 45.000 EUR. Ein 25-jähriger Fahrer mit portugiesischer Nationalität fuhr in Richtung Berlin. Im Kurvenbereich und mit an die Witterung unangepasster Geschwindigkeit kam der Lkw nach links ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Auf 100 m entstand in der Folge der Schaden an der Schutzeinrichtung. Auch am Lkw ist Schaden zu verzeichnen, indem der Tank durch die Kollision lädiert wurde und Diesel auslief. Durch den Einsatz der Kameraden der Feuerwehren Hirschberg und Gefell wurde der restliche Diesel aus dem Tank abgepumpt. Dennoch war Kraftstoff auch in das Erdreich bei der Mittelleitplanke gesickert. Der Lkw-Fahrer war bei dem Unfall unverletzt geblieben. Gegen 12:00 Uhr am Dienstag war die Bergung des Lkws abgeschlossen. Wegen der Beschädigungen der Mittelleitplanke wurde in dem Bereich eine Geschwindigkeitsreduzierung eingerichtet, bis die Schäden behoben worden. Dies wird am Mittwoch durch die zuständige Autobahnmeisterei in der Folge bewerkstelligt.

