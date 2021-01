Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mit nichtangepasster Geschwindigkeit über die A 71 geschleudert

ErfurtErfurt (ots)

Am Montagvormittag gegen 09:35 Uhr verlor ein Mercedes-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Bindersleben und Erfurt Gispersleben die Kontrolle über sein Fahrzeug. Trotz widriger Witterung passte der Fahrer seine Geschwindigkeit nicht entsprechend an die Straßenverhältnisse an. Das Fahrzeug rutschte von der rechten Fahrspur nach links gegen die Betongleitwand und wurde dann wieder zurück geschleudert. Auf dem Standstreifen blieb der Mercedes, besetzt mit zwei Personen, stehen. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Der Mercedes musste anschließend abgeschleppt werden. Gegen 11:00 Uhr war dies erfolgt und die Richtungsfahrbahn Sangerhausen wieder frei befahrbar.

