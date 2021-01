Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Drei beteiligte Fahrzeuge in Unfall auf der A 71 verwickelt

ArnstadtArnstadt (ots)

Am Dienstagmorgen kurz vor 09:00 Uhr ereignete sich zwischen Arnstadt-Süd und Stadtilm in Fahrtrichtung Schweinfurt ein Unfall, bei dem niemand verletzt wurde. Bei winterglatter Fahrbahn und mit nicht entsprechend angepasster Geschwindigkeit verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Beim Abkommen von der linken auf die mittlere Spur kollidierte der Pkw mit einem anderen dort fahrenden Pkw. Dieser wurde wiederrum nach rechts seitlich gegen einen Tanklaster geschoben. Alle drei Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wurde auf 15.000 EUR geschätzt.

