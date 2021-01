Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw auf A 9 in Richtung Berlin in Mittelleitplanke gefahren

Bad Lobenstein.Bad Lobenstein. (ots)

Schaden an der Mittelleitplanke auf ca. 100 m verursachte ein Lkw-Fahrer gegen 07:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bad Lobenstein und Schleiz. Aus bisher unbekannter Ursache ist der Lkw auf der Richtungsfahrbahn Berlin in die Mittelleitplanke gefahren und hat diese niedergewalzt. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Der Verkehr in Richtung Berlin kann die Unfallstelle auf der rechten Spur passieren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell