Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Firmenmitarbeiter über Weihnachten an Autobahn geparkt

HermsdorfHermsdorf (ots)

Gegen ein polnisches Speditionsunternehmen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Fahrpersonalgesetz eingeleitet. Grund für die Anzeige ist ein weißrussischer Firmenmitarbeiter, dem Polizeibeamte am Montagnachmittag auf einem Tankstellengelände an der A 4 begegnet waren. Der Mann, der sonst als Lkw-Fahrer für das polnische Unternehmen unterwegs ist, war zu Fuß und in volltrunkenem Zustand auf dem Tankstellengelände unterwegs. Ein Atemalkoholtest erbrachte am Nachmittag einen Wert von 3,58 Promille, womit eine ärztliche Behandlung dringend notwendig wurde. Von den Polizisten wurde der 38-Jährige ins Jenaer Krankenhaus gebracht. Es stellte sich bei den weiteren Ermittlungen heraus, dass das polnische Unternehmen den Fahrer seit dem 23.12.2020 im Bereitschaftsmodus gehalten hatte und er seine Ruhezeit entgegen rechtlicher Bestimmungen auf einem Rastplatz der A 4 verbringen musste. Daher droht dem Unternehmen nun die Entrichtung eines vierstelligen Bußgeldbetrages. Das Unternehmen wurde über das eingeleitete Verfahren informiert und beauftragt, einen Ersatzfahrer zu schicken, der Lkw und den Mitarbeiter nach Hause bringt. Zudem wurde das Bundesamt für Güterverkehr als für das Verfahren weiter zuständige Behörde beteiligt.

