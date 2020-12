Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auffahrunfall im Rennsteigtunnel mit Verletzten

Oberhof.

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:10 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der A 71 in Fahrtrichtung Sangerhausen im Rennsteigtunnel. Der Tunnel wurde daraufhin in Fahrtrichtung gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Pkw miteinander kollidiert. Die Hintergründe dazu sind noch unklar. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge sind nicht fahrbereit. Aktuell ist die letzte freie Abfahrt in Richtung Sangerhausen die Anschlussstelle Suhl/Zella-Mehlis.

