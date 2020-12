Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: VW-Fahrer flüchtet vor Kontrolle von Autobahnpolizisten

NeudietendorfNeudietendorf (ots)

In der Nacht zu Dienstag gegen 02:30 Uhr wollten Autobahnpolizisten einen VW-Golf für eine Verkehrskontrolle anhalten. Die Zeichen, zu stoppen, ignorierte der Fahrer aber und flüchtete in Richtung Gotha. In der Ortschaft Seebergen wurde der Pkw verlassen festgestellt. Ermittlungen zum Fahrzeug und zum Fahrer ergaben, dass an dem VW gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Für die weitere Fahndung nach dem Fahrer wurden der Polizeihubschrauber und ein Fährtensuchhund eingesetzt. Die Suche musste aber in den Dienstagmorgenstunden abgebrochen werden, da die Maßnahmen nicht zum Auffinden der Person führten. Der nicht für den Straßenverkehr zugelassene Pkw wurde anschließend durch die Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen zum Nutzer des Fahrzeuges dauern noch an.

