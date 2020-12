Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Am Wochenende wurden zwei fahruntüchtige Personen aus dem Verkehr gezogen. Jena. Berauscht am Steuer auf der A 4 unterwegs

JenaJena (ots)

Gegen Mitternacht wurde auf der A 4 in Fahrtrichtung Frankfurt ein Renaultfahrer einer Kontrolle unterzogen. Bei der Anschlussstelle Jena-Zentrum lotsten die Autobahnpolizisten den Renault-Kleintransporter von der A 4. In der Folge stellte sich heraus, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel am Steuer gesessen hatte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Zudem fanden die Ermittler in dem Fahrzeug geringe Mengen illegaler Betäubungsmittel und stellten diese sicher. Gegen den 32-jährigen Bürger, der aus Polen stammte, wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz in Höhe von 500 EUR angeordnet. Der 32-Jährige wurde zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeugschlüssel wurden ebenfalls sichergestellt.

