API-TH: Kontrolle über Pkw auf A 4 verloren und überschlagen

EisenachEisenach (ots)

Am Sonntagnachmittag war zwischen Eisenach West und Ost ein Pkw von der A 4 abgekommen. Aus bisher unbekannter Ursache hatte während der Fahrt in Richtung Dresden ein Skoda-Fahrer gegen 14:40 Uhr die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Skoda kollidierte in der Folge mit der rechten Leitplanke und überschlug sich. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Trümmerteile vom Skoda gelangten auf die Fahrbahn. Ein Fahrer eines Pkw Mercedes fuhr über die Fahrzeugteile und beschädigte sich dabei seinen Pkw. Der Skoda musste mit Totalschaden mit einem Kran geborgen werden. Am Mercedes entstand Schaden in Höhe von 2.000 EUR. Der Schaden an der Leitplanke wurde mit ca. 5.000 EUR beziffert.

