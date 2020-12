Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Planenschlitzer auf Parkplatz der A 4 unterwegs

ErfurtErfurt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen wurde die Autobahnpolizei zum Parkplatz Willroder Forst an der A 4 alarmiert. Unbekannte hatten in der vergangenen Nacht drei Lkw angegriffen und teilweise Ladung entwendet. Betroffen waren ein ungarischer Sattelzug, ein tschechischer Sattelzug und ein aus Litauen stammender Sattelzug. Bei dem Diebstahl von Ladung von einem Auflieger verloren der oder die Täter Pakete, die auf dem Parkplatz verteilt lagen. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen unbekannt. Hinweise auf von dem oder den Tätern genutzte Fahrzeuge liegen derzeit nicht vor.

