Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Paketlieferfahrzeug an A 4 aufgebrochen und durchwühlt

NohraNohra (ots)

Am vergangenen Wochenende in der Zeit zwischen Samstag 22:25 Uhr bis Sonntag, 17:30 Uhr wurde ein Paketdienstfahrzeug aufgebrochen. Der Transporter stand in der Tatzeit auf der Rastanlage Eichelborn-Nord in Fahrtrichtung Frankfurt. Die Ladung wurde von den unbekannten Tätern durchsucht, ob Sie etwas stahlen, ist derzeit noch unbekannt.

