Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unbekannte Dieseldiebe auf Parkplatz an A 4 unterwegs

WanderslebenWandersleben (ots)

Am Montagmorgen zeigte ein Lkw-Fahrer einen Dieseldiebstahl bei der Autobahnpolizeiinspektion an. Die alarmierten Polizisten stellten vor Ort auf dem Parkplatz Drei Gleichen in Fahrtrichtung Dresden fest, dass unbekannte Täter den Tank der Zugmaschine DAF aufgebrochen hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass die unbekannten Täter zwischen Sonntag 20:00 Uhr und Montagnacht, 03:00 Uhr auf dem Parkplatz aktiv waren, den Tank aufbrachen und 450 Liter Diesel abzapften. Hinweise auf die Täter oder von ihnen genutzte Fahrzeuge liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell