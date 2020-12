API-TH: Verlorene Reifen auf der A 71 sorgen für Unfälle mit Verletzten

Autobahnpolizeiinspektion

Nach einem Unfall auf der Richtungsfahrbahn Schweinfurt musste die A 71 in der Nacht zu Donnerstag zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Gispersleben und Erfurt-Bindersleben voll gesperrt werden. Kurz vor Mitternacht geschah der Unfall, als sich von einem Lkw MAN die Zwillingsbereifung einer Achse auf der Fahrerseite löste und auf die Fahrbahn rollte. In der weiteren Folge fuhren ein Pkw Hyundai und ein zweiter Pkw über die Hindernisse und wurden beschädigt. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Erfurt. Es entstand Sachschaden von insgesamt 20.000 EUR. Die beiden beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Lkw, von dem sich die Räder gelöst hatten, konnte vor Ort repariert werden, so dass der Fahrer anschließend seinen Weg fortsetzen konnte. Die Vollsperrung konnte zwischenzeitlich aufgehoben werden. Lediglich die rechte Fahrspur war bis ca. 03:00 Uhr wegen der Reparaturarbeiten gesperrt. Anschließend wurde auch diese Fahrbahn für den Verkehr wieder frei gegeben.

