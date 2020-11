Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zu schnell in Ausfahrt und Kontrolle verloren auf der A 71

SuhlSuhl (ots)

Am Sonntagabend gegen 21:00 Uhr verlor ein 48-jähriger Autofahrer die Kontrolle über seinen BMW. Der Mann war in Begleitung eines 45-Jährigen. Beide waren auf der Richtungsfahrbahn Schweinfurt unterwegs. Der 48-Jährige steuerte dann die Ausfahrt des Parkplatz Dolmar zwischen den Anschlussstellen Dreieck-Suhl und Meiningen-Nord an. Dabei bemerkte er aber zu spät, dass seine Geschwindigkeit noch zu hoch war. Der Fahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein, geriet aber auf die Schutzplanke, so dass der Pkw ausgehoben wurde. Der BMW landete dann auf dem Dach und blieb liegen. Beide Fahrzeuginsassen mussten verletzt ins Klinikum Meinigen gebracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurden. Es stellte sich zudem heraus, dass der 48-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, weswegen eine weitere Anzeige gegen ihn erstattet wurde. Zudem wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

