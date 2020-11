Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Rentnerin rammt Streifenwagen der Autobahnpolizei in der Nähe der A 4

MellingenMellingen (ots)

Am Mittwochabend wurde die Autobahnpolizei alarmiert, da in Richtung Frankfurt ein Pkw zwischen den Anschlussstellen Stadtroda und Jena-Zentrum fuhr und andere Verkehrsteilnehmer durch diesen gefährdet worden sein. An der Anschlussstelle Apolda verließ der Pkw die Autobahn. Bei Mellingen konnten die alarmierten Polizisten der Autobahnpolizei dann das beschriebene Fahrzeug, besetzt mit einer 71-jährigen Fahrerin, stoppen. Nachdem der Pkw der Rentnerin stand, fuhr sie nochmal an und kollidierte dabei mit dem Funkstreifenwagen. Verletzt wurde niemand. Die Alkohol- und Drogenvortests verliefen negativ. Da aber der Verdacht bestand, dass die Frau gesundheitliche Probleme hatte, wurde sie von einem ebenfalls alarmierten Rettungswagen ins Krankenhaus nach Weimar gebracht. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde Anzeige gegen die 71-Jährige erstattet.

