Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Anzeigen gegen 36-Jährigen nach Fahrt auf der A 4 erstattet

JenaJena (ots)

Mehrere Anzeigen handelte sich am Montag ein ukrainischer Staatsbürger ein, da er an einem nicht zugelassenen Fahrzeug entstempelte Kennzeichen angebracht hatte. Der 36-Jährige wurde mit dem Pkw Volvo von Beamten der Autobahnpolizei auf der A 4 zwischen den Anschlussstellen Jena-Zentrum und Stadtroda festgestellt und anschließend auf einem Parkplatz kontrolliert. Dabei wurden die Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz, das Pflichtversicherungsgesetz und die Fahrzeug-Zulassungsverordnung festgestellt und gegen den Mann Anzeige erstattet. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung von dem ausländischen Bürger verlangt. Er hinterlegte in der Folge 400 EUR und beschaffte sich bei einer örtlichen Zulassungsstelle entsprechende Ausfuhrkennzeichen für den Pkw Volvo, so dass er anschließend seine Fahrt fortsetzen durfte.

