Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs!

SchleifreisenSchleifreisen (ots)

Polizisten der Kontrollgruppe gewerblicher Personen- und Güterverkehr der Autobahnpolizeiinspektion kontrollierten am Dienstag Nachmittag den Fahrer eines Lkw in Apolda. Nachdem die Beamten den Führerschein des 38-Jährigen Lkw-Fahrers überprüft hatten, wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für den Lkw ist. Diese war seit 11 Monaten abgelaufen. Da der Lkw-Fahrer gewerbliche Güter transportierte, wurde weiterhin eine Kontrolle der entsprechenden Lenk- und Ruhezeiten durchgeführt. Auch hier wurden mehrere Verstöße festgestellt. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen das Fahrpersonalgesetz und das Güterkraftverkehrsgesetz eingeleitet, da der 38-Jährige auch nicht im Besitz einer gültigen Berufskraftfahrerqualifikation war. Der durch den Fahrer verständigte Unternehmer, welcher für die Abholung des Lkw an die Kontrollörtlichkeit kam, erhielt durch die Beamten ebenfalls eine Anzeige wegen des Verdachtes des Zulassen des Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 036601 70125

E-Mail: api-dsl.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell