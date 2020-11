Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auffahrunfall mit mehreren Verletzten auf der A 71

IlmenauIlmenau (ots)

Auf der A 71 zwischen den Anschlussstellen Ilmenau-Ost und Stadtilm wurden bei einem Unfall mehrere Personen verletzt. Am Donnerstag kurz nach 17:00 Uhr kam es zu dem Unfall, bei dem drei Pkw beteiligte waren. Ein 43-Jähriger war aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Audi A3 auf einen anderen Pkw aufgefahren. Beide Fahrzeuge gerieten daraufhin ins Schleudern. Ein dritter Pkw fuhr noch in die Unfallstelle und kollidierte mit dem Audi. Der 43-Jährige Unfallverursacher wurde schwer verletzt. Drei Personen in den anderen beteiligten Fahrzeugen wurden leicht verletzt. Gegen 19:00 Uhr waren alle Pkw geborgen und die Richtungsfahrbahn Sangerhausen für den Verkehr wieder frei gegeben.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell