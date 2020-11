Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Dank Zeugen alkoholisierten Fahrer ermittelt

JenaJena (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Dienstag einen Autofahrer, der bei seiner Rast an der A 4 auf einem Parkplatz offenbar Alkohol konsumierte und unmittelbar danach weiterfuhr. Der Zeuge alarmierte die Polizei, folgte dem Fahrzeug und informierte die Beamten über den jeweiligen Standort. So konnte der beschriebene Pkw von den Autobahnpolizisten auf der A 9 in Richtung Berlin festgestellt und auf den Parkplatz Kuhberg gelotst werden. Bei der Kontrolle des Fahrers bestätigte sich der Verdacht. Der Vortest erbrachte einen Atemalkoholwert von 1,99 Promille. Gegen den 49-jährigen, ausländischen Fahrer wurde Anzeige erstattet, der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Die durch die zuständige Staatsanwaltschaft geforderte Sicherheitsleistung in Höhe von 500 EUR konnte der 49-Jährige nicht aufbringen. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, bis ein geeigneter Fahrer die Weiterfahrt übernehmen konnte.

