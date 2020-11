Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Berauscht am Steuer auf der A 71 und Widerstand geleistet

Zella-MehlisZella-Mehlis (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle eines VW Transporters und der beiden Insassen im Alter von 20 und 23 Jahren, die auf der A 71 beim Dreieck Suhl unterwegs waren, kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel am Steuer gesessen hatte. Deswegen wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der 20-Jährige durchsucht. Dabei erhärtete sich der Verdacht, des Besitzes und vorherigen Konsums illegaler Betäubungsmittel. Sein 23-Jähriger Beifahrer sollte ebenfalls auf verbotene Gegenstände durchsucht werden. Der Mann zeigte sich aber nicht einsichtig, wollte die Durchsuchung nicht dulden und widersetzte sich aktiv den Beamten. Diese brachten den 23-Jährigen zu Boden und mussten ihm Handfesseln anlegen, um ihn anschließend durchsuchen zu können. Es wurde in seiner Bekleidung nichts Verdächtiges von den Polizisten gefunden, so dass dem 23-Jährigen die Handschellen wieder abgenommen werden konnten. Gegen den Beifahrer wurde Anzeige wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte erstattet. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges entdeckten die Beamten auch eine Banknote als Falsifikat. Das Falschgeld wurde sichergestellt. Beide Männer werden nun mit entsprechenden Anzeigen, u.a. des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz, des Widerstandes und der Geldfälschung als Beschuldigte geführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Weiterfahrt des Transporters übernahm in der Folge ein fahrtüchtiger Bekannter der Beiden.

