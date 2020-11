Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Bei Lkw-Fahrer mehrere Verstöße festgestellt

JenaJena (ots)

Polizisten der Kontrollgruppe gewerblicher Personen- und Güterverkehr der Autobahnpolizeiinspektion nahmen am Montag einen Lkw-Fahrer bei Jena genauer unter die Lupe. Der 41-jährige Fahrer gab an, als selbstständiger Unternehmer Güter zu transportieren. Um die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten zu überprüfen, wollten die Beamten die Fahrerkarte kontrollieren. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann seit einem halben Jahr keine Fahrerkarte in das entsprechende Gerät im Lkw-Führerhaus gesteckt hatte. Dies war ihm nicht möglich, da er gar nicht die geforderte Fahrerkarte besaß. Zudem konnte er nicht die erforderlichen Lizenzen für sein Transportgewerbe vorzeigen und er hatte keine gültige Qualifikation als Berufskraftfahrer.

Gegen den Mann wurden mehrere Verstöße gegen das Güterkraftverkehrsgesetz, das Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz und das Fahrpersonalgesetz aktenkundig gemacht. Der 41-Jährige muss nun damit rechnen, ein Bußgeld im unteren vierstelligen Bereich wegen der Verstöße zu zahlen.

