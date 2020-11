Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Einsatz wegen Pannenfahrzeug auf der A 38 führt zu mehreren Anzeigen

HeringenHeringen (ots)

Bei einer Streifenfahrt am Sonntagabend stellten Autobahnpolizisten auf der A 38 in der Abfahrt der Anschlussstelle Heringen ein Pannenfahrzeug fest. Die Beamten halfen dem 61-jährigen Fahrer, den Pkw von der Anschlussstelle in einem benachbarten Gewerbegebiet abzustellen. Bei der anschließenden Überprüfung der an dem Pkw angebrachten Kennzeichen wurde festgestellt, dass diese ursprünglich für einen anderen Pkw ausgegeben und bereits seit einigen Jahren entstempelt waren. Für die Fahrt zu einer Zulassungsstelle habe der 61-Jährige seinen Pkw VW Passat nach eigenen Angaben mit den ungültigen Kennzeichen versehen. Für seinen Pkw hatte er zudem keine gültige Versicherung abgeschlossen. Daraufhin wurden gegen den Mann mehrere Anzeigen wegen des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs, des Verstoßes gegen die Abgabenordnung und das Pflichtversicherungsgesetz erstattet. Die Kennzeichentafeln wurden sichergestellt und der VW Passat musste vor Ort stehen bleiben.

