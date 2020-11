Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Bußgeld und Punkte wegen zu schneller Fahrt durch Tunnel der A 4

JenaJena (ots)

Autobahnpolizisten kontrollierten am Donnerstag die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen u.a. im Bereich der Tunnelkette Jena. Am Morgen fiel den Beamten im Kontrollfahrzeug ein Mercedes Sprinter auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit den Jagdbergtunnel in Richtung Frankfurt durchfuhr. Bei der Nachfahrt registrierten die Beamten, dass der Transporter mit 126 km/h unterwegs war. Am stationären Messgerät im Tunnel reduzierte der Fahrer die Geschwindigkeit deutlich, um danach wieder auf 114 km/h zu beschleunigen. Für die Geschwindigkeitsverstöße summiert sich das zu erwartende Bußgeld auf 280 EUR, da auch dem 29-jährigen Fahrer unterstellt wird, den Geschwindigkeitsverstoß vorsätzlich begangen zu haben. Zudem erhält der Mann zwei Punkte im Fahreignungsregister.

