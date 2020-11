Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: In den Straßengraben der A 71 gefahren und überschlagen

HeldrungenHeldrungen (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde der Autobahnpolizei ein Unfall mit einem überschlagenem Pkw auf der A 71 zwischen den Anschlussstellen Heldrungen und Kölleda in Fahrtrichtung Schweinfurt gemeldet. Ein Pkw Hyundai war von der Straße abgekommen, hatte sich im Straßengraben überschlagen und war dann auf dem Dach liegen geblieben. Der Fahrer, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde, gab an, einem Tier ausgewichen und deswegen von der Straße abgekommen zu sein. Am Pkw Hyundai war Totalschaden entstanden.

