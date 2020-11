Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall wegen Unachtsamkeit auf der A 38

BreitenworbisBreitenworbis (ots)

Zwischen Breitenworbis und Leinefelde-Worbis kollidierten am Dienstagabend zwei Pkw und zwei Personen wurden in der Folge verletzt. Einer der Pkw fuhr auf der Spur, die von der Raststätte Eichsfeld auf die Hauptfahrbahn in Richtung Göttingen führt. Der Pkw-Fahrer ordnete sich zwischen zwei Lkw auf der rechten Fahrspur ein. Danach wechselte er auf die linke Fahrspur, ohne den nachfolgenden Verkehr zu beachten. Der Fahrer auf der linken Spur konnte eine Kollision mit dem anderen Pkw nicht mehr verhindern. Die beiden Insassen des ersten Autos wurden leicht verletzt. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde mit insgesamt 15.000 Euro beziffert. Gegen 19:20 Uhr war die Unfallstelle in Richtung Göttingen wieder beräumt, so dass der Verkehr rollen konnte.

