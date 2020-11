Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auto in Flammen nach Unfall auf A 4

BuchaBucha (ots)

In Flammen aufgegangen war ein Auto nach einem Unfall auf der A 4 bei Bucha am Sonntagabend. Um 21:30 Uhr war ein 56-jähriger Volvo-Fahrer aus Frankfurt/M. kurz vor der Anschlussstelle Bucha in Richtung Dresden auf den vor ihm langsamer fahrenden Audi eines 57-Jährigen aus der Nähe von Nürnberg aufgefahren. Der Audi wurde durch den Aufprall in die linke Betonmauer geschleudert und fing sofort Feuer. Der Fahrer konnte sein brennendes Auto leichtverletzt aus eigener Kraft verlassen, bevor es vollständig ausbrannte. Auch der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Die Vollsperrung in Richtung Dresden wegen der Lösch- und Bergungsarbeiten konnte kurz nach 23 Uhr wieder aufgehoben werden. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen und der Fahrbahn wird auf 15.000 Euro geschätzt.

