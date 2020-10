Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zu schwer beladen und mit gefälschtem Dokument auf A 9

HermsdorfHermsdorf (ots)

Bei der Kontrolle eines Schrotttransporters wurden am Mittwochabend gleich mehrere Verstöße festgestellt. Der Iveco wirkte für die Autobahnpolizisten beim ersten Anblick überladen, was sich auf der Waage dann auch bestätigte. Statt zulässiger 3,5 t brachte das Fahrzeug über 7 t auf die Waage. Außerdem war die Sicherung des geladenen Schrottes mangelhaft. Des Weiteren wurden technische Mängel am Fahrzeug festgestellt, so dass der Fahrer den Iveco bei einem Kfz-Gutachter zur Überprüfung vorstellen lassen muss. Das Fahrzeug, das den Schrottabfall transportiert hatte, war auch nicht entsprechend gekennzeichnet, weswegen auch ein Verstoß gegen abfallrechtliche Vorschriften zur Anzeige gebracht wurde. Eine Anzeige wegen des Verdachts der Urkundenfälschung handelte sich der 46-jährige Fahrer zudem ein, da er sich einen eigenen Führerschein gebastelt hatte. Auf Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde dem 46-Jährigen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 800 EUR auferlegt. Zudem wurde die Weiterfahrt bis zur Umladung untersagt.

