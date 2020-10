Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Rad ab bei Lkw-Auflieger

Bild-Infos

Download

SchleizSchleiz (ots)

Ein Sattelzug erregte am Mittwoch auf der A 9 bei Schleiz die Aufmerksamkeit anderer Verkehrsteilnehmer, die die Autobahnpolizei mit der Information "Da hat einer ein Rad ab." alarmierten. Am Rastplatz Rodaborn wurde der Sattelzug von der Polizeistreife aus dem Verkehr gezogen. Beim Auflieger fehlte an der dritten Achse auf einer Fahrzeugseite ein Rad. Das hatte der Lkw-Fahrer wegen eines Achsschadens kurzerhand abgebaut und in seinem Radkasten verstaut. Ohne das Rad wollte er noch die 40 km bis zu seinem Zielort zurücklegen. Dies wurde dem Fahrer des Lkws, der mit Äpfeln beladen war, aber verwehrt. Zudem wurde ihm die Zahlung eines Bußgeldes in Höhe von 180 EUR auferlegt. Der Fahrer musste sich zudem um die Reparatur kümmern, ehe er seine Reise fortsetzen konnte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell