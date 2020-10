Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Gefahrgut-Lkw zu schnell auf A 9 unterwegs

HermsdorfHermsdorf (ots)

Beamte der Kontrollgruppe des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs der Autobahnpolizei stoppten am Mittwoch einen Gefahrguttransport für eine allgemeine Verkehrskontrolle. Beim Auslesen des Fahrtenschreibers wurden mehrere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, die am Mittwoch dokumentiert worden waren. Der Lkw, der mit 12 t Lithium-Ionen-Batterien beladen war, war in der Spitze statt der zulässigen 80 km/h mit 106 km/h unterwegs gewesen. Insgesamt hatte der Lkw-Fahrer an dem Mittwoch fünfmal die Geschwindigkeit mit über 100 km/h überschritten. Daher wurde ein Bußgeldverfahren gegen ihn eingeleitet, wonach er aufgefordert wird, 120 EUR Bußgeld zu zahlen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell