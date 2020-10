Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auffahrunfall beschädigt Schilderwagen in Baustelle auf A 4

GeraGera (ots)

Kurz nach 11:00 Uhr am Mittwoch kollidierte ein Lkw mit einem Schilderwagen, der zur Absicherung von Arbeiten auf der Richtungsfahrbahn Dresden vor der Anschlussstelle Gera-Langenberg stand. Bei der Aufnahme des Unfalls, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde, überprüften die Polizisten die Fahrtauglichkeit des Lkw-Fahrers. Bei einem Atemalkoholtest pustete der 37-jährige Fahrer knapp zwei Promille. Der Schaden am Schilderwagen wurde mit 12.000 EUR veranschlagt. Der geschätzte Schaden am Verursacherfahrzeug wurde mit 1000 EUR beziffert. Gegen den 37-Jährigen wurde Anzeige erstattet und die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus angeordnet.

