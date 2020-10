Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auf A4 aufgefahren - drei Personen bei Unfall verletzt

Gera

Offenbar weil ihn die Müdigkeit übermannt hatte, verursachte ein 27-Jähriger am Montagmorgen bei Gera auf der A 4 einen Verkehrsunfall. Der Mann war kurz nach 08:00 Uhr mit zwei weiteren Mitfahren in Richtung Frankfurt unterwegs. Zwischen dem Kreuz Gera und der Anschlussstelle Gera-Langenberg fuhr er auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Später zum Unfall befragt, räumte der Unfallverursacher ein, möglicherweise in Sekundenschlaf gefallen zu sein. Dies führte dazu, dass er und die anderen Insassen leicht verletzt wurden und ins Krankenhaus nach Gera gebracht werden mussten. Zudem wurde gegen den 27-Jährigen Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Glück hatte der Fahrer im ersten Fahrzeug. Er blieb unverletzt und konnte trotz des Unfalls seine Reise eigenständig fortsetzen.

