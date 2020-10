Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Paketfahrzeuge auf Rastplatz der A 4 aufgebrochen

Eichelborn (ots)

Am Sonntagmorgen und -vormittag meldete sich jeweils ein Fahrer eines Paketdienstes bei der Autobahnpolizei und zeigte den Einbruch in sein Fahrzeug an. Beide Tatorte befanden sich auf dem Rastplatz Eichelborn Süd in Fahrtrichtung Dresden. Nach bisherigen Erkenntnissen haben unbekannte Täter einen Lkw-Anhänger aufgebrochen und waren zur Ladung vorgedrungen. Im Frachtraum wurden mehrere Pakete aufgerissen und deren Inhalt entwendet. Der Lkw stand seit Samstagabend gegen 22:30 Uhr auf dem Rastplatz. Bei einem anderen Betroffenen ist bisher unbekannt, ob Pakete von dem aufgebrochenen Lkw-Anhänger entwendet wurden. Dieser Lkw war vom Fahrer am Samstag gegen 22:10 Uhr auf dem Rastplatz geparkt worden. Hinweise auf den oder die Täter oder von ihnen genutzte Fahrzeuge liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell