Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: BMW fährt auf Schilderwagen auf der A 4 bei Erfurt Richtung Dresden

Erfurt (ots)

Am heutigen Dienstag, um 09:20 Uhr, bemerkte ein 50-jähriger Fahrer eines BMW eine Tagesbaustelle zwischen den Anschlussstellen Erfurt/West und Erfurt/Ost auf der A 4 Richtung Dresden zu spät. Hierfür war der rechte von drei Fahrstreifen gesperrt und die Geschwindigkeit mittels Geschwindigkeitstrichter reduziert worden. Das Fahrzeug fuhr nahezu ungebremst auf den Schilderwagen der Autobahnmeisterei auf. Beide Fahrzeuginsassen wurden durch den Unfall leicht verletzt und in ein Klinikum nach Erfurt im Anschluss verbracht worden. Es entstand ein vorläufiger Sachschaden in Höhe von 35.000,- Euro. Vor Ort waren neben der Polizei, die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die rechte Fahrspur ist noch immer aufgrund von Bergungsarbeiten gesperrt.

