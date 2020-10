Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen auf der A 38

Heiligenstadt (ots)

Zwischen den Anschlussstellen Heiligenstadt und Leinefelde in Fahrtrichtung Leipzig wurden am Sonntag, gegen 07:45 Uhr drei Personen bei einem Unfall schwer verletz. Der 37-jährige Fahrer eines Pkw Toyota und drei weitere Insassen im Alter von zwei, neun und 36 Jahren waren auf dem linken Fahrstreifen der A 38 unterwegs. Aufgrund von Unaufmerksamkeit des Fahrers kam er mit dem Pkw nach links, kollidiert mit der Mittelschutzplanke und schleuderte über beide Fahrstreifen in den Böschungsgraben. Der Pkw kam dann auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Richtungsfahrbahn Leipzig war aufgrund des Unfalls für knapp zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

