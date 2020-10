Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Reifenplatz führt zu Unfall auf der A 71

Erfurt (ots)

Zwischen Erfurt-Mittelhausen und Erfurt-Stotternheim waren am Samstagvormittag drei Fahrzeuge auf der Richtungsfahrbahn Sangerhausen in einen Unfall verwickelt. Ursache war ein Reifenschaden bei einem Renault Kleintransporter. Der linke Vorderreifen platzte und der 36-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über den Kleintransporter, kollidierte mit der Mittelleitplanke und drehte sich. Der Fahrer eines Mercedes Vito Kleintransporters versuchte noch vergeblich dem Unfallfahrzeug auszuweichen. Es kam zur Kollision. An beiden Fahrzeugen sowie der Leitplanke entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde ein drittes Fahrzeug, ein Audi A8, an der linken Fahrzeugtür beschädigt. Der Mercedes-Fahrer war bei dem Unfall leicht verletzt worden.

