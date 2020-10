Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kollision zweier Pkw auf der A 38

Nordhausen (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 05:00 Uhr ereignete sich ein Unfall mit zwei beteiligten Pkw auf der A 38 in Fahrtrichtung Leipzig zwischen den Anschlussstellen Nordhausen-West und Nordhausen. Die Fahrerin eines Pkw Toyota war auf der rechten Fahrspur unterwegs und dahinter näherte sich auf der linken Spur ein Pkw Seat. Vermutlich aufgrund Unaufmerksamkeit kam die Fahrerin des Toyota nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit dem Seat. Der Toyota prallte in der Folge in die rechte Schutzplanke. Durch den Unfall entstand ein größeres Trümmerfeld, weswegen die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden musste. Die Unfallverursacherin und ihr Säugling, der mit an Bord war, wurden vorsorglich ins Krankenhaus Nordhausen gebracht. Es entstand Schaden von insgesamt 20.000 EUR.

