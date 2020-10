Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kollision mit Wand des Tunnel Hochwald auf der A 71

Zella-Mehlis (ots)

In Fahrtrichtung Sangerhausen war am Samstagmorgen gegen 07:35 Uhr ein Kleintransporter am Tunnel Hochwald verunglückt. Ein 68-Jähriger, in Begleitung eines 30-Jährigen, war aus bisher unbekannter Ursache gegen das Tunnelportal geprallt und verlor dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug, das in der Folge umkippte. Beide Insassen erlitten leichte Verletzungen. Der Tunnel musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Beräumung voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 30.000 EUR. Gegen 10:30 Uhr wurde die Vollsperrung des Tunnels aufgehoben.

