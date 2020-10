Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Bei Regen von der A 38 abgekommen und überschlagen

Breitenworbis (ots)

Am Mittwochabend gegen 17:25 Uhr verlor ein 34-Jähriger die Kontrolle über seinen Pkw Chevrolet. Der Mann war auf der A38 in Richtung Göttingen auf dem linken von zwei Fahrstreifen unterwegs. Auf Höhe des Einfädelungsstreifens der Tank- und Rastanlage Eichsfeld-Nord verlor er aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts ab und überschlug sich mehrmals. Der Fahrer hatte Glück und kam mit leichten Verletzungen davon. Sein Pkw musste mit Schaden in Höhe von 10.000 EUR abgeschleppt werden.

