Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zu schnell bei Nässe auf der A 71 und Kontrolle über Auto verloren

Meiningen. (ots)

Eine 18-Jährige verunglückte in der Nacht zu Donnerstag auf der A 71 zwischen den Anschlussstellen Dreieck-Suhl und Meiningen-Nord mit ihrem Pkw Audi. Kurz nach 23:00 Uhr befuhr die Frau an der Anschlussstelle Meiningen-Nord den Zubringer zur Autobahn in Richtung Schweinfurt. Offenbar hatte die junge Fahrerin ihre Geschwindigkeit nicht den Witterungsbedingungen angepasst und verlor auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw schleuderte gegen die Schutzplanke und kam dann von der Straße ab. Im Straßengraben blieb der Pkw zwischen zwei Bäumen stecken. Einer der Bäume wurde durch die Wucht des Aufpralls gefällt. Die 18-Jährige wurde augenscheinlich nicht verletzt, kam aber zur Beobachtung ins Meininger Klinikum. Gegen 01:15 Uhr war die Unfallstelle beräumt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell