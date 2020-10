Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Transporter bei Abfahrt von A71 umgekippt - Fahrer verletzt

Erfurt (ots)

Ein 43-Jähriger verunglückte in der Nacht zu Dienstag mit seinem Kleintransporter Mercedes auf der Fahrt in Richtung Sangerhausen. Der Mann wollte gegen 22:00 Uhr an der Abfahrt Sömmerda-Süd die A 71 verlassen und kam dabei in der Abfahrt nach links von der Fahrbahn ab. Der mit Kuchen und Torten beladene Mercedes fuhr dann durch einen Graben und kippte auf die Seite. Der Fahrer war zunächst im Fahrzeug eingeklemmt, konnte eine halbe Stunde nach dem Unfall aber aus seinem Transporter befreit werden und wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 EUR. Gegen 00:30 Uhr war die Unfallstelle beräumt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell