API-TH: Gefahren bis die Bremsen fest waren

Ein Lkw-Auflieger hatte seine Funktionstüchtigkeit diese Woche auf der A 71 ausgehaucht. Ausgerechnet während der Fahrt durch den Tunnel Rennsteig in Richtung Schweinfurt ging nichts mehr, weil die Bremsen des Sattelanhängers fest gefahren waren. Das mit Ziegelsteinen beladene Pannenfahrzeug schaffte es lediglich unter Polizeibegleitung in die erste Pannenbucht des Tunnels. Dann kamen ein Abschleppdienst und die Feuerwehr vorsichtshalber ebenfalls vor Ort. Aus eigener Kraft und in Begleitung schaffte es der Lkw dann doch noch aus dem Tunnel bis zum nächst gelegenen Autohof. Wegen augenscheinlicher technischer Mängel wurde die Weiterfahrt mit Hilfe einer Fahrzeugkralle unterbunden und ein Gutachter zur fachmännischen Einschätzung der Verkehrssicherheit einbestellt. Der Gutachter bescheinigte dem Sattelauflieger letztendlich den Schrottwert. Vom 29-Jährigen Lkw-Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 425 EUR kassiert, die sich aus dem Bußgeld in Folge des Verstoßes gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung, der Verfahrensgebühr und den Gutachterkosten zusammensetzte. Unter polizeilicher Begleitung wurde der zwischenzeitlich entladene Anhänger dann der nächsten Entsorgungsstelle zugeführt.

