API-TH: Zeugen zu "Geisterfahrt" auf der A 71 vom 07.10.2020 gesucht

Ilmenau (ots)

Für einige Autobahnnutzer wurde die Fahrt auf der A 71 in Richtung Schweinfurt letzte Nacht besonders gefährlich. Grund war ein Falschfahrer, den ein Zeuge zwischen den Anschlussstellen Ilmenau-Ost und Stadtilm wahrgenommen und daraufhin die Polizei alarmiert hatte. Gegen 22:50 Uhr beobachtete der Zeuge, wie ein Mercedes-Benz mit Arnstädter Kennzeichen verkehrt auf der Richtungsfahrbahn Schweinfuhrt unterwegs war. Als der Mercedes-Fahrer seinen Fehler nach mehreren Kilometern Geisterfahrt bemerkt hatte, soll er auf der Autobahn gewendet haben. Während der Fahrt sollen dem Mercedes etwa zehn Pkw und drei Lkw entgegen gekommen sein. Diese Verkehrsteilnehmer werden nun gebeten, sich als Zeugen des Vorfalls bei der Polizei zu melden.

Der Tatverdächtige wurde noch in der Nacht ermittelt und Anzeige gegen ihn erstattet.

Am Freitagvormittag meldete sich eine durch den Geisterfahrer gefährdete Autofahrerin bei der Autobahnpolizei. Der Aussagen der Zeugin zufolge war ihr der Falschfahrer bereits im Bereich Ilmenau-West auf der mittleren Spur begegnet. Die Frau sei daraufhin auf dem Standstreifen ausgewichen und habe die Warnblinkanlage ihres Fahrzeuges eingeschaltet. Ebenso reagierte ein Autofahrer vor ihr. Aufgrund der Schrecksituation hatte die Autofahrerin sich aber keine weiteren Hinweise zu dem zweiten gefährdeten Verkehrsteilnehmer merken können. Der Verkehrsteilnehmer kommt dennoch als wichtiger Zeuge in Betracht und wird gebeten, sich mit der nächst gelegenen Polizeidienststelle oder der Autobahnpolizeiinspektion unter Tel. 036601/70125 in Verbindung zu setzen.

