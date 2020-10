Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Falschfahrer auf A 71

Arnstadt/Ilmenau (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22:50 Uhr befuhr der Fahrzeugführer eines schwarzen Pkw Mercedes als Falschfahrer die A 71 Richtung Schweinfurt zwischen den Anschlussstellen Ilmenau-West und Arnstadt-Süd in entgegengesetzter Richtung. Dabei kamen diesem laut Zeugenaussagen mehrere Fahrzeuge entgegen. Es wird gebeten, Zeugenhinweise bezüglich auf Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer an die Autobahnpolizeiinspektion Thüringen, Tel. 036601/700 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 036601 70125

E-Mail: api-dsl.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell