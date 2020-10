Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mobile Geschwindigkeitskontrollen

Fahrzeug mit 162 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen!

Ronneburg (ots)

Am gestigen Mittwoch wurden durch die Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Thüringen mobile Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Besonders auffällig war dabei ein 42jähriger deutscher Fahrzeugführer eines Pkw Skoda, welcher den Baustellenbereich der BAB 4 im Bereich Ronneburg in Fahrtrichtung Frankfurt befuhr. Hierbei überschritt der Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h mit gemessenen 162 km/h um mehr als das Doppelte. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro, 3 Monate Fahrverbot und 2 Punkte in Flensburg.

