Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Motorradunfall in der Anschlussstelle Walterhausen auf der Autobahn 4

Waltershausen (ots)

Am heutigen Donnerstagnachmittag, um 17:00 Uhr, verlor ein 52jähriger Honda Kradfahrer auf der Autobahn 4 Richtung Frankfurt a.M. in der Anschlussstelle Waltershausen die Kontrolle über sein Krad und stürzte. In der weiteren Folge kollidierte das Krad mit der dortigen linken Schutzplanke und das Motorrad verkeilte sich unter der Leitplanke. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 2.600,- Euro. Aktuell ist die Anschlussstelle Waltershausen weiterhin gesperrt, die Rettungs- und Bergemaßnahmen laufen und es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

