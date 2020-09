Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw überschlägt sich auf A 38 zwischen Leinefelde-Worbis und Heilbad Heiligenstadt

Leinefelde-Worbis (ots)

Am Sonntag gegen 16:00 Uhr habe ein weißer Kastenwagen bei der Fahrt auf der A 38 in Richtung Götting einen Pkw Dacia geschnitten, dessen Fahrer dann versuchte auszuweichen. Dabei fuhr der Dacia in die Leitplanke auf der Etzelstalbrücke, überschlug sich und blieb dann auf dem Dach liegen. Beide Insassen wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus nach Heiligenstadt. Durch den Unfall war insgesamt Schaden in Höhe von 12.000 EUR entstanden. Der Unfallverursacher hatte seine Fahrt, ohne Anzuhalten fortgesetzt. Durch den Unfall hatte sich in der Folge der Verkehr gestaut. Das Stauende bemerkte ein Pkw-Fahrer nicht rechtzeitig und fuhr auf einen stehende Pkw auf, der auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Drei Insassen des Unfallverursacherfahrzeuges wurden verletzt. Ein weiterer Fahrer aus einem anderen unfallbeteiligten Fahrzeug musste ebenfalls verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Schaden wurde hier mit 30.000 EUR beziffert.

