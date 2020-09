Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Fahrzeugbrand führt zu Behinderungen auf Parkplatz Kuhberg an der A 9

Eisenberg (ots)

Offenbar aufgrund eines technischen Defektes war Montagmittag auf dem Parkplatz Kuhberg der A 9 bei Eisenberg ein Pkw Dacia in Brand geraten. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. In der Folge wurde die Parkplatzeinfahrt durch Autobahnpolizisten so lange gesperrt bis der Brand von Kameraden der Feuerwehr bekämpft war. Kurz nach 13:00 Uhr waren die Flammen erstickt. Der Brandort selbst musste abgesperrt bleiben weil neben dem vollkommen zerstörten Autowrack auch noch Fahrbahnverschmutzungen beseitigt werden mussten. Der Schaden wurde mit 12.000 EUR beziffert.

