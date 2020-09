Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw kippt auf A 73 in Mitteilleitplanke - Mehrere Personen werden verletzt

Schleusingen (ots)

Donnerstagnacht gegen 22:25 Uhr war ein Sattelzug mit Auflieger auf der A 73 in Richtung Coburg unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Gespann und kippte dann auf die Mittelleitplanke. Ein Pkw-Fahrer, der auf der Gegenspur in Richtung Suhl unterwegs war, erkannte den Unfall zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Der BMW kollidierte mit dem Sattelzug, überschlug sich in der Folge und blieb auf dem Dach liegen. Die beiden Autoinsassen im Alter von 45 und 46 Jahren wurden leicht verletzt. Der 47-jährige Lkw-Fahrer hatte schwere Verletzungen erlitten. Die Richtungsfahrbahn Coburg ist seit dem Unfall voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Schleusingen abgeleitet. Auf der Richtungsfahrbahn Suhl ist die linke Spur durch den Unfall nicht befahrbar. Auf der rechten Fahrspur kann der Verkehr passieren. Der Lkw ist mit 9 t Lebensmittel beladenen. Der Gesamtschaden wird mit 160.000 EUR beziffert. In den frühen Freitagmorgenstunden begannen die Bergungsarbeiten, die sich noch über den Vormittag hinziehen werden.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell