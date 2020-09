Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Bei Kontrolle auf A 4 offenen Haftbefehl festgestellt

Rüdersdorf (ots)

Gegen einen 38-Jährigen Mann bestand ein Haftbefehl, da er nach einer Verurteilung wegen Urkundenfälschung die Geldstrafe in Höhe von 200 EUR nicht bezahlt hatte. Dies wurde bei einer Verkehrskontrolle auf der A 4 in Fahrtrichtung Dresden von einer Streife der Autobahnpolizei festgestellt. Das Fahrzeug wurde von den Beamten an der Anschlussstelle Gera-Langenberg in den frühen Dienstagmorgenstunden von der Autobahn gelotst und der Fahrer kontrolliert. Da der 38-Jährige die ausstehende Geldstrafe zunächst nicht zahlen konnte, wurde er festgenommen und zur Autobahnpolizeiinspektion gebracht. Gut eine Stunde nach der Festnahme war das Geld für den polnischen Staatsbürger überwiesen worden und somit konnte die Ersatzfreiheitsstrafe abgewendet werden und der Mann wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

